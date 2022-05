Nächster Neuzugang für die Bayern: Der Gravenberch-Medizincheck ist terminiert

Der FC Bayern hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison so gut wie eingetütet: Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch wird nächste Woche zum Medizincheck erwartet.

Gemäss übereinstimmenden Medienberichten hat sich der deutsche Rekordmeister mit Ajax über die Ablöse für den 20-jährigen Spielmacher geeinigt. Die Rede ist von 18,5 Mio. Euro plus Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 7,5 Prozent. Gemäss “kicker” wird Gravenberch in der kommenden Woche in München erwartet, um den Deal zu finalisieren. Er wird bei den Bayern dann einen Fünfjahresvertrag bis 2027 unterzeichnen.

Nach Noussair Mazraoui (24) ist Gravenberch in diesem Sommer somit bereits der zweite Neuzugang der Münchner, der von Ajax Amsterdam verpflichtet wird.

psc 26 Mai, 2022 16:55