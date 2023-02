Auch Newcastle baggerte an Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer läuft bis Saisonende für Manchester United auf. Dass der österreichische Mittelfeldspieler den Weg zu den Red Devils antrat, ist keine Selbstverständlichkeit. Gleich zwei weitere Premier League-Klubs interessierten sich in den letzten Stunden der Transferperiode brennend für den Spielmacher.

Das Interesse von Chelsea ist bereits bekannt, laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk buhlte aber auch noch Newcastle United um die Dienste des Bayern-Profis. Die Magpies liegen derzeit in der Tabelle auf dem dritten Platz und damit sowohl vor ManUtd wie auch Chelsea. Dennoch entschied sich Sabitzer für den Gang nach Manchester. Dorthin ist er bis Saisonende ausgeliehen. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Im Sommer geht es für Sabitzer also erst einmal zurück nach München, wo sein Vertrag bis 2025 weiterläuft. Schon jetzt zeichnet sich eine endgültige Trennung allerdings ab, da Sabitzer in den Plänen von Bayern-coach Julian Nagelsmann wohl spätestens nach der anstehenden Ankunft von Konrad Laimer aus Leipzig keine zentrale Rolle mehr spielt.

psc 1 Februar, 2023 16:48