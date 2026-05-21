Newcastle droht Verlust von England-Talent

Bayern München beschäftigt sich offenbar intensiv mit Lewis Hall von Newcastle United. Laut aktuellen Berichten gilt das Interesse der Münchner intern sogar als grösste Gefahr für einen Verbleib des Linksverteidigers bei den Magpies.

Neben Bayern sollen auch Manchester United, Arsenal und Chelsea die Situation des 21-Jährigen genau beobachten. Newcastle befindet sich allerdings weiterhin in einer starken Verhandlungsposition. Hall besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis 2029 und gilt intern als wichtiger Bestandteil der Zukunftsplanung.

Trotzdem könnte Bewegung in die Personalie kommen. Laut «TEAMtalk» soll Hall grundsätzlich offen für einen Wechsel sein und einen Abschied von St James’ Park zumindest in Betracht ziehen. Bereits der Transfer von Harry Kane hat gezeigt, dass der Rekordmeister mit englischen Spielern ein gutes Händchen beweisen kann.