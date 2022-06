Nicht nur Mané? Salihamidzic: “Wir müssen mehrere Optionen haben”

Der FC Bayern würde gerne Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichten. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nun bestätigt, dass der Verein an Transfers arbeitet.

“Generell versuchen wir unsere Mannschaft zu verstärken. Wir arbeiten an mehreren Optionen im Angriff. Der Transfermarkt ist nicht einfach, es hängt immer von den finanziellen Möglichkeiten des Vereins ab. Ich will nicht über Spieler anderer Vereine sprechen”, kommentierte Hasan Salihamidzic nun bei der “Bild am Sonntag” die Transfergerüchte.

Neben Sadio Mané wird auch der beim VfB Stuttgart stürmende Sasa Kalajdzic mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. An Letzterem soll allerdings auch Borussia Dortmund Interesse signalisieren. “Natürlich können wir uns nicht auf eine Option verlassen, um unseren Angriff zu verstärken. Wir müssen mehrere Optionen haben”, so Salihamidzic.

