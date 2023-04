«Nicht unser Anspruch»: Kahn wütet nach nächstem «Rückschlag»

Dass der FC Bayern gegen Hoffenheim nur 1:1 spielt, verärgert Oliver Kahn. Der Vorstandsboss findet deutliche Worte.

Auf das 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City folgte beim FC Bayern ein 1:1 gegen Hoffenheim in der Bundesliga. «Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns! Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein», schreibt Oliver Kahn via Twitter.

Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns! Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein. Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenführer und wir werden diesen Platz mit aller Kraft verteidigen. Nun gilt es aber, uns zu 100% auf das Spiel am… — Oliver Kahn (@OliverKahn) April 16, 2023

Der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters weiter: «Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenführer und wir werden diesen Platz mit aller Kraft verteidigen.» Denn Borussia Dortmund spielte parallel nur 3:3 gegen den VfB Stuttgart und verpasste damit die Chance, mit dem FC Bayern gleichzuziehen. «Nun gilt es aber, uns zu 100 Prozent auf das Spiel am Mittwoch zu konzentrieren. Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen. Dazu braucht es aber die totale Überzeugung und den Glauben daran. Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt», so Kahn. Für die Münchner geht es gegen ManCity darum, die Hinspiel-Niederlage wettzumachen.

adk 16 April, 2023 11:38