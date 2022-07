Nick Salihamidzic verlängert bei Bayern und lässt sich verleihen

Seinen ursprünglich bis 2023 gültigen Vertrag beim FC Bayern hat Nick Salihamidzic um zwei weitere Jahre verlängert. Der 19-Jährige wird zunächst für die Whitecaps 2, dem Team in der MLS Next Pro, Spielpraxis sammeln.

Nick Salihamidžić joins the team 🌊

‘Caps welcome fullback @nickdiegosc on loan from FC Bayern Munich II through the end of the 2023 @MLSNEXTPRO season 👏#WFC2

