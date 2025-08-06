Nick Woltemade setzt im Wechseltheater eine Deadline

Nick Woltemade ist offenbar nicht bereit, bis zum Ende dieser Transferperiode Anfang September unschlüssig darüber zu sein, wo er in dieser Saison nun spielen wird.

Stattdessen setzt der 23-jährige Stürmer laut "sport.de" eine Deadline. Woltemade will vom FC Bayern demnach bis Ende dieser Woche Klarheit, ob sich die Münchner nun tatsächlich weiterhin ernsthaft und intensiv um ihn bemühen werden. Zuletzt gab es im Poker mit dem VfB Stuttgart, wo der Stürmer bis 2028 unter Vertrag steht, keine Bewegung mehr, da die Bayern nicht bereit waren, ihr Angebot noch einmal zu erhöhen.

Woltemade hat dem Wechsel zu den Bayern zwar bereits vor längerer Zeit zugestimmt, allerdings liegen die Klubs bezüglich Ablöse meilenweit auseinander. Schon in wenigen Tagen könnte Klarheit herrschen, ob der deutsche Nationalspieler tatsächlich noch einen Transfer vollzieht oder diese Saison weiterhin im Trikot des VfB verbringt. Dorthin wechselte erst vor Jahresfrist - damals ablösefrei. Die Schwaben haben dem Shootingstar auch schon ein Angebot zur Vertragsverlängerung angeboten, das dieser bislang jedoch nicht angenommen hat. Sollte sich der Wechsel nach München zerschlagen, könnte das Thema noch einmal aktuell werden.

psc 6 August, 2025 13:32