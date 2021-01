Offerte da: Diese Summe bietet Liverpool David Alaba

Der FC Liverpool ist einer von fünf Klubs, die David Alaba umgarnen. Jetzt liegen auch Zahlen zum Angebot der Reds vor.

Wie der italienische Journalist Romeo Agresti berichtet, könnte der 28-jährige Österreicher in Liverpool ein Wochengehalt von 175’000 Pfund, also rund 9 Mio. Pfund pro Jahr verdienen. “Sky” bestätigt, dass Liverpool zu den Vereinen zählt, die sich mit Alaba-Berater Pini Zahavi unterhalten.

Einen konkret ausgehandelten Vertrag gibt es allerdings noch nicht. Tatsächlich soll Alaba auch nicht die absolute Top-Priorität der Reds sein. Die “Marca” berichtete am Wochenende, dass Real Madrid in der Pole Position sei und sich grosse Chancen auf ein Engagement machen könne. Alaba wird sich aber wohl noch nicht in diesem Monat entscheiden, wo er in der kommenden Saison aufläuft.

psc 7 Januar, 2021 15:28