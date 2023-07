Offiziell: Der FC Bayern holt Christoph Freund als Sportdirektor

Der FC Bayern besetzt den Posten des Sportdirektors ab 1. September mit Christoph Freund.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilt, stösst der 46-jährige Österreicher dann von Red Bull Salzburg nach München und tritt somit die Nachfolge von Hasan Salihamidzic an, der nach der vergangenen Saison gehen musste. Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sagt zur Verpflichtung: "Wir freuen uns, dass wir in Christoph Freund einen so erfahrenen wie erfolgreichen Sportdirektor für den FC Bayern gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken. Mit dem FC Red Bull Salzburg, bei dem Christoph Freund einen hervorragenden Job gemacht hat, ist einvernehmlich verabredet, dass er bei seinem langjährigen Arbeitgeber die aktuelle Transferperiode noch vollumfänglich gestalten und erst Anfang September zu uns stossen wird. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Geschäftsführer Stephan Reiter für die konstruktiven Gespräche bedanken."

Freund freut sich auf die neue Herausforderung: "Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte. Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert. Mir ist es wichtig, dass ein Verein eine Identität hat, und dafür steht der FC Bayern ohne Frage. Salzburg bin ich für 17 erfolgreiche und emotionale Jahre sehr dankbar, und ich werde mich in dieser Transferperiode für den Club genauso einbringen, wie man es von mir kennt."

18 Juli, 2023