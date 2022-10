Ein Grosser tritt ab: Franck Ribéry verkündet seinen Rücktritt

Franck Ribéry bestätigt in den sozialen Medien, dass er seine Karriere mit 39 Jahren beendet.

«Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht», schreibt der Franzose in einem kurzen Statement auf Instagram. Ribéry hatte zuletzt körperliche Probleme, weshalb er sich zu diesem Schritt gezwungen sah. Der langjährige Bayern-Profi stand bei Serie A-Klub Salernitana unter Vertrag. In dieser Saison kam er für die Italiener noch zu zwei Einsätzen.

Während seiner langen und erfolgreichen Karriere gewann der Flügelstürmer unter anderem neun deutsche Meistertitel, sechsmal den DFB-Pokal, einmal die Champions League und einmal den türkischen Pokal.

Zahlreiche Fussballgrössen haben sich unter dem Instagram-Post von Ribéry sofort für die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit bedankt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Franck Ribéry (@franckribery7)

psc 21 Oktober, 2022 13:45