Offiziell: Jamal Musiala entscheidet sich für Deutschland

Lange Zeit war offen, ob Bayerns Jungstar Jamal Musiala (17) künftig für Deutschland oder England auflaufen würde. Beide Optionen waren vorhanden. Jetzt hat sich der Youngster entschieden.

In einem Interview mit “The Athletic” verkündet Musiala seine Entschdeidung. Sie fällt pro DFB-Elf aus. “Ich habe viel über diese Frage nachgedacht”, sagt Musiala und begründet: “Was ist das Beste für meine Zukunft? Wo habe ich mehr Chancen zu spielen? Am Ende habe ich einfach auf das Gefühl gehört, das mir über einen langen Zeitraum immer wieder sagte, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen, das Land, in dem ich geboren wurde. Trotzdem war es keine leichte Entscheidung für mich.”

Überzeugungsarbeit leistete vor allem DFB-Bundestrainer Jogi Löw, der laut “Bild” zweimal mit dem Bayern-Profi telefoniert und diesen auch einmal getroffen hatte.

Ausserdem dürfte er sich auch darauf freuen, mit seinen Bayern-Teamkollegen auch in der Nationalmannschaft gemeinsam auflaufen zu können. Löw wird Musiala voraussichtlich bereits für die anstehenden Länderspiele im März aufbieten.

Musiala wird in dieser Woche 18-jährig und seinen Vertrag in München bis 2026 verlängert. Damit sind für das Supertalent gleich zwei wichtige Zukunftsfragen geklärt.

psc 24 Februar, 2021 10:50