Offiziell: Leon Goretzka verlängert beim FC Bayern

Was schon lange angekündigt wurde, ist nun Tatsache: Leon Goretzka verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern.

Der deutsche Nationalspieler bindet sich gleich für fünf Jahre bis Juni 2026 an den deutschen Rekordmeister. “Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen”, sagt der 26-Jährige. “Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld sind nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär. Diese Mischung ist einer der Erfolgsgaranten dieses Clubs. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängern durfte.” Goretzka spielt seit 2018 für die Münchner und zählt zum Stammpersonal.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt zur Verlängerung: “Wir sind sehr glücklich, dass Leon Goretzka seinen Vertrag bis 2026 vorzeitig verlängert hat. Leon ist beim FC Bayern Stammspieler und ein Gesicht dieser Mannschaft geworden. Ich bin sehr froh, dass wir auch die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten werden. Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann. Wir freuen uns sehr, dass Joshua Kimmich und Leon Goretzka das Herz unserer Mannschaft bilden und noch viele weitere Jahre für den FC Bayern am Ball sein werden.”

psc 16 September, 2021 09:05