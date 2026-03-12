SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Ermittlungen

Olise & Kimmich können nach ihrer Trickserei aufatmen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 17:52
Die UEFA wird keine Ermittlungen gegen das Bayern-Duo Joshua Kimmich und Michael Olise einleiten, die sich gegen Atalanta im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals mutmasslich absichtliche Gelbe Karten eingefangen haben.

Beide wurden in der Schlussphase der Partie wegen Zeitspiels verwarnt. Weder Kimmich noch Olise haben im Anschluss allerdings bestätigt, dass sie die Karten absichtlich geholt haben. Im Gegenteil: Kimmich hat dies explizit verneint. Deshalb sind der UEFA die Hände gebunden. Nach Informationen von «Sport 1» wird es keine weiteren Ermittlungen des Verbands geben. Zwar hat man sich in Nyon mit der Thematik befasst, die Hinweise waren aber nicht ausreichend, um zusätzliche Sperren zu verhängen.

Kimmich und Olise waren vor der Partie in Bergamo bereits vorbelastet und können nach der zweiten Gelben Karte die automatische Sperre im Rückspiel in München absitzen: Da der FC Bayern mit einem 6:1-Vorsprung in dieses geht, ist dies ein sehr günstiges Szenario. Für das anschliessende Viertelfinal sind die beiden Stammspieler dann wieder ohne Vorbelastung.

