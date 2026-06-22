Olise lehnt Bayern-Vorstoss zur Verlängerung ab

Die Zukunft von Michael Olise sorgt weiter für Schlagzeilen. Laut «kicker» hat FC Bayern München zuletzt informell ausgelotet, ob der Offensivspieler offen für eine vorzeitige Vertragsverlängerung wäre. Die Antwort soll jedoch negativ ausgefallen sein.

Dabei wären die Münchner offenbar bereit gewesen, das Gehalt des Franzosen deutlich anzuheben. Dem Bericht zufolge hätte Olise künftig rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen können. Trotz der Ablehnung besteht aus Bayern-Sicht derzeit keine unmittelbare Gefahr. Der Flügelspieler besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis 2029 und gehört zu den wichtigsten Bausteinen der sportlichen Zukunft.

Gleichzeitig zeigen die Berichte aber, wie hoch der Stellenwert des 24-Jährigen intern ist. Bayern möchte Olise langfristig an den Verein binden und betrachtet ihn als eines der Gesichter der kommenden Jahre. Interessant ist auch die aktuelle Haltung der Münchner bezüglich eines möglichen Wechsels. Offiziell lautet die Botschaft weiterhin: Olise steht nicht zum Verkauf.

Dennoch soll vereinsintern klar sein, dass letztlich der Wille des Spielers entscheidend wäre. Sollte Olise irgendwann einen Wechselwunsch hinterlegen, wäre Bayern grundsätzlich bereit, Gespräche zu führen. In diesem Zusammenhang kursieren spektakuläre Zahlen. Deutsche Medien berichten unter Berufung auf spanische Quellen, dass Bayern im Falle eines Verkaufs sogar eine Ablöse jenseits der 222 Millionen Euro anstreben würde – also mehr als die Rekordsumme, die Paris Saint-Germain einst für Neymar an FC Barcelona zahlte.