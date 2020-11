Oliver Kahn öffnet Jérôme Boateng die Tür zur Verlängerung

Bayerns Vorstandsmitglied Oliver Kahn sagt öffentlich, dass eine Vertragsverlängerung von Jérôme Boateng keineswegs ausgeschlossen ist.

Die “Bild” und “Sport Bild” berichteten zuletzt, dass dem 32-jährigen Verteidiger in München kein neuer Vertrag mehr angeboten werde. Tatsächlich ist die Entscheidung diesbezüglich aber noch längst nicht gefallen: Eine Vertragsverlängerung mit Boateng über den Sommer hinaus sei “natürlich nicht” ausgeschlossen, sagte Kahn vor dem Champions League-Spiel gegen Red Bull Salzburg gegenüber “Sky”.

Der Ex-Nationalspieler ist voll des Lobes für den Innenverteidiger: “Wir wissen, was wir an ihm haben und ihm verdanken”. Kahn betont, dass der Klub mit Boateng in Kontakt sei: “Da muss man sich keine Sorgen machen. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt Gespräche führen und zu einer fairen Entscheidung kommen.”

Der gesamte Klub wisse, “was er geleistet hat und aktuell in der Lage ist für Bayern München zu leisten”, so Kahn weiter. Ausserdem habe man in München immer Interesse mit Spielern zu arbeiten, “die exzellente Leistungen zeigen – und Jérôme gehört dazu”.

Boateng hatte über seine Berater bereits öffentlich verlauten lassen, dass er für Vertragsgespräche offen sei und sich eine Verlängerung in München gut vorstellen könne.

psc 25 November, 2020 22:27