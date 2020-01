Guardiola äussert sich zur Zukunft von Leroy Sané

ManCity-Coach Pep Guardiola hat sich zur Zukunft von Flügelflitzer Leroy Sané geäussert.

Der rekonvaleszente Profi steht bekanntlich im Fokus des FC Bayern. Die Münchner werden in diesem Monat zwar keine Transferoffensive wagen, doch im kommenden Sommer wird der 23-Jährige beim deutschen Rekordmeister – wie bereits im Vorjahr – zu einem heissen Thema. Citizens-Coach Pep Guardiola weiss nicht, wie die Zukunft von Leroy Sané aussieht. “Es ist eine Frage für Leroy, seinen Agenten und den Klub. Ich bin da nicht involviert. Er muss jetzt erst einmal wieder richtig fit werden, aber er weiss, dass wir an ihn glauben”, so der Spanier.

Immerhin kann Guardiola wohl bald wieder auf Sané bauen. “Sein Knie sieht sehr gut aus”, sagt der Coach.

Ob der deutsche Nationalspieler aber auch über diese Saison hinaus bei den Citizens aufläuft, ist fraglich. “Seine eigene Zukunft liegt nicht in meinen Händen”, stellt der City-Trainer klar.

