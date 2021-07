Perfekt: Bayern-Verteidiger Lars Lukas Mai wechselt zu Werder

Der FC Bayern und Werder Bremen bestätigen den Transfer von Innenverteidiger Lars Lukas Mai.

Der frisch gebackene deutsche U21-Europameister wird für die kommende Saison an die Weser ausgeliehen. Dort trifft Mai unter anderem auf Trainer Markus Anfang, unter dem er in der letzten Saison (ebenfalls auf Leihbasis) bereits für Darmstadt 98 spielte. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Vertraglich ist der 21-Jährige bis 2023 an den FC Bayern gebunden.

Der #FCBayern hat Lars Lukas Mai (21) an Zweitligist SV Werder Bremen ausgeliehen. Der Defensivspieler und U-21-Europameister wird bereits an diesem Donnerstag mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager reisen. ℹ️ https://t.co/q7ryDwsMef — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2021

psc 1 Juli, 2021 15:21