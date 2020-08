Perisic: Was läuft da mit den Spurs?

Die Zukunft von Ivan Perisic über den laufenden Pflichtspielbetrieb hinaus ist noch nicht geklärt. Aus der Premier League lockt Tottenham Hotspur angeblich mit einem Tauschangebot.

Das in Lissabon stattfindende Champions-League-Turnier wird Ivan Perisic noch mit dem FC Bayern angehen. Was im Anschluss mit dem Kroaten passieren wird, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Perisic hatte bereits öffentlich verlautbaren lassen, dass er gerne dauerhaft für die Münchner spielen würde. Diese zögern allerdings, weil Stammklub Inter Mailand eine laut Bayern-Meinung zu hohe Ablöse fordert.

Tottenham Hotspur könnte nun dazwischenfunken. Der italienische Transfer-Guru Gianluca Di Marzio berichtet von einem möglichen Tauschgeschäft. Demnach könnten die Spurs Inter den bisher oftmals kritisierten Tanguy Ndombele anbieten. Die Nerazzurri sollen schon länger Interesse an dem Mittelfeldspieler signalisieren.

Da sich Inter offenbar richtig in Ndombele verguckt hat, sollen neben Perisic auch noch Milan Skriniar oder Marcelo Brozovic als Tauschkandidaten infrage kommen. Es scheint inzwischen als nahezu verbrieft, dass Ndombele die Spurs nach nur einem Jahr schon wieder verlässt. Teammanager Jose Mourinho ist bekanntermassen nicht der grösste Fan des Franzosen.

aoe 1 August, 2020 15:22