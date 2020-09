Zahavi stellt klar: Forderungen bei Alaba deutlich unter Lewandowski-Salär

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich zum Vertragspoker um David Alaba geäussert und dabei betont, dass man in München keine “Verrücktheiten” macht. Berater Pini Zahavi reagiert.

Salihamidzic betonte in seinem Statement bei “kicker”, dass es beim deutschen Rekordmeister eine sportliche und finanzielle Obergrenze gäbe: “Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen.” Zahavi will das Statement von Salihamidzic bei “Sky” nur sehr kurz, aber in aller Deutlichkeit kommentieren: “Über dieses erneute Vorgehen möchte ich keinen Kommentar abgeben. Nur so viel: Herr Salihamidzic hat offenbar vergessen, wer der Berater von Robert Lewandowski ist. Ich habe den Vertrag von Robert im vergangenen Jahr verhandelt und weiss logischerweise genau, was er verdient. Was wir für David fordern, liegt deutlich unter dem Gehalt von Robert.”

Berichte, wonach Alaba gleich viel verdienen will wie Neuer und Lewandowski scheinen also falsch zu sein.

psc 17 September, 2020 15:16