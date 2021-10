So plant Julian Nagelsmann nach der drohenden Haftstrafe mit Lucas Hernandez

Lucas Hernandez droht wegen der angeblichen Missachtung eines Gerichtsurteils eine Haftstrafe in Spanien. Am Dienstag muss er sich den Justizbehörden in Madrid stellen. Bayern-Coach Julian Nagelsmann wird trotzdem weiterhin auf den französischen Verteidiger bauen.

Dieser lässt sich aus Sicht des Bayern-Coachs trotz der ungemütlichen Situation nicht aus der Ruhe bringen. “Ich habe ihn ganz normal erlebt, keine negativen Auswirkungen wahrgenommen. Er hat sehr gut trainiert. Wenn ich es nicht in der Zeitung gelesen hätte, hätte ich ihn nicht mal darauf angesprochen”, sagt Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag. Nagelsmann führt aus, dass Hernandez trotz dem Gerichtstermin sowohl in Leverkusen wie auch bei Benfica Lissabon am kommenden Mittwoch mit von der Partie sein wird: “Ich plane ganz normal mit ihm. Wenn er fit bleibt, wird er beide Spiele machen am Wochenende und in der Champions League.”

Im schlimmsten Fall droht Hernandez angeblich eine sechsmonatige Haftstrafe. Bayern-Präsident Herbert Hainer bestätigte, dass Hernandez den Gerichtstermin wahrnehmen wird, ging aber am Donnerstag nicht weiter darauf ein: “Das sind private Dinge von Lucas Hernandez, die will ich nicht bewerten.”

psc 15 Oktober, 2021 15:37