Plan von Yann Sommer: Erst Bayern, dann ManUtd

Yann Sommer steht vor einer wegweisenden Entscheidung, was seine sportliche Zukunft anbelangt. Möglicherweise spielt der 34-jährige Schweizer im nächsten Jahr zunächst beim FC Bayern und erfüllt sich bei Manchester United im Anschluss auch noch den Traum von England.

Nach Informationen der «Bild» könnte es für die Münchner eine Option sein, Sommer bis zum Saisonende zu verpflichten und ab der nächsten Saison dann wieder auf Manuel Neuer zu setzen, der sich bis dahin von seiner Unterschenkelfraktur erholt haben sollte. Sommer seinerseits könnte ab Anfang Juli zu Manchester United wechseln, das schon länger um ihn buhlt. Die Red Devils verfügen mit David de Gea über einen Keeper mit auslaufendem Vertrag. Ob eine bestehende Klausel zu einer einjährigen Verlängerung gezogen wird, ist noch unklar. Interessanterweise gehört er nicht zu einem Quartett von Spielern, bei dem exakt dies geschieht.

Sommer will nach Angaben von «Sky» seinerseits den auslaufenden Vertrag von Gladbach nicht verlängern. Die Fohlen müssen einem Abgang von ihm im Januar allerdings zustimmen. Mitten in der Saison den so sicheren Rückhalt abzugeben, ist eigentlich nicht der Plan. Da zum Saisonende ein ablösefreier Abgang droht und der Klub finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, könnte Gladbach laut «Bild» ab einer gebotenen Ablöse von 5 Mio. Euro aber schwach werden.

psc 20 Dezember, 2022 23:39