Podolski kritisch: “Sané noch nicht auf Top-Niveau”

Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern ist endlich perfekt. Ex-Bayern-Star Lukas Podolski lobt die Münchner hierfür – zeigt sich zugleich aber auch kritisch.

Ab der kommenden Saison darf Leroy Sané beim FC Bayern beweisen, dass sich die monatelangen Bemühungen um ihn gelohnt haben. Mit Lukas Podolski stellt auch ein ehemaliger Bayern-Profi hohe Anforderungen an den Neuzugang.

“Die holen sich die besten Spieler und Sané ist ein toller Spieler, natürlich noch mit Potenzial nach oben”, meint der 35-Jährige in Bezug auf den FC Bayern bei “Sky”.

Laut dem Offensivspieler, der derzeit in Türkei bei Antalyaspor spielt, habe der 24-Jährige “noch nicht das Top-Niveau erreicht. Er braucht noch ein bisschen Erfahrung, er braucht noch ein paar Saisons. Er braucht die Nationalmannschaft, eine Europameisterschaft, eine WM.”

Mit der Arbeit bei seinem Ex-Klub zeigt sich Podolski alles in allem aber sehr zufrieden: “Man sieht, wie die performen. Der Hansi Flick macht einen geilen Job.” Nach der achten Meisterschaft in Folge und dem Pokalgewinn strebt der deutsche Rekordmeister im August den Champions League-Sieg in Lissabon an.

adk 12 Juli, 2020 10:41