Präsident Hainer von Flick-Verbleib bei Bayern überzeugt

Hansi Flick besitzt als Cheftrainer beim FC Bayern einen Vertrag bis 2023 – und dennoch wird reichlich über seine Zukunft spekuliert. Präsident Herbert Hainer zeigt sich optimistisch.

Dem FC Bayern werden derzeit ein angespannte Verhältnisse hinter den Kulissen nachgesagt. Im Mittelpunkt: Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Herbert Hainer meinte dazu am Sonntag bei “Sky90”: “Wir haben intern ein intaktes Verhältnis. Das sind zwei meinungsstarke Typen und es gibt auch manchmal unterschiedliche Meinungen bezüglich mancher Spieler. Sie müssen ja auch kein Liebespaar sein, aber erfolgreich zusammenarbeiten. Und wenn ich die Ergebnisse sehe, sieht das gut aus.”

Dass Flick die Absichten hat, die Münchner im Sommer zu verlassen, glaubt Hainer nicht. “Ich bin es gewohnt, dass Verträge erfüllt werden. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass ihn die permanente Fragerei nervt. Hansi weiss, was er beim FC Bayern hat. Das gibt man nicht so einfach weg”, so der Bayern-Präsident.

adk 11 April, 2021 11:59