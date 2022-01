Zwei Premier League-Klubs jagen Thomas Müller

Das Bayern-Urgestein Thomas Müller weckt wieder einmal Begehrlichkeiten in der Premier League.

Wie “Bild”-Fussballchef Christian Falk bestätigt, beschäftigen sich Everton und Newcastle United mit dem deutschen Nationalspieler. Müller ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden und aus dem Team eigentlich nicht wegzudenken. In der Vergangenheit betonte er allerdings, dass er sich unter Umständen durchaus vorstellen könnte, im Ausland zu spielen, auch wenn es ihm in München gefällt.

Vor vielen Jahren buhlte Manchester United einst intensiv um den inzwischen 32-Jährigen. Ob den Topstürmer ein Wechsel zu Newcastle oder Everton interessieren, muss hinterfragt werden. Beide zählen aktuell nicht zu den englischen Topklubs.

psc 26 Januar, 2022 17:08