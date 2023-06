PSG nimmt wegen Nagelsmann auch Benjamin Pavard ins Visier

Paris St. Germain möchte seinen Kader mit weiteren französischen Topspielern verstärken. Neben Lucas Hernandez nehmen die Verantwortlichen mit Benjamin Pavard einen zweiten Bayern-Profi ins Visier.

Der 27-Jährige scheint einen Abgang aus München noch in diesem Sommer zu forcieren. Interesse soll es auch aus der Premier League und möglicherweise von Real Madrid geben. Gemäss "L'Équipe" tritt nun aber auch PSG auf den Plan. Dabei spielt auch die Personalie Julian Nagelsmann eine wichtige Rolle. Der Deutsche soll in Bälde als neuer Trainer unterschreiben. Er schätzt Pavard sehr, wie sich in der abgelaufenen Saison zeigte, wo der Franzose unter ihm bei den Bayern gesetzt war.

Gut möglich, dass die Münchner für Pavard schon bald eine Offerte aus Frankreich erhalten.

psc 16 Juni, 2023 14:23