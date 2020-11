Rangnick: Bayern-Wechsel von Upamecano “nach Gefühl”

Ralf Rangnick kann die Entscheidung des FC Bayern, den Vertrag von Jérôme Boateng auslaufen zu lassen, verstehen. Als geeigneten Nachfolger sieht der langjährige Funktionär Dayot Upamecano von seinem Ex-Arbeitgeber RB Leipzig.

Jérôme Boateng wird beim FC Bayern offenbar keinen neuen Kontrakt mehr erhalten. Die “Bild” hatte kürzlich berichtet, dass die Münchner Bosse bereits so entschieden hätten und der 32-Jährige damit im Sommer 2021 ablösefrei gehen darf. “Strategisch kann ich die Entscheidung nachvollziehen”, betonte Ralf Rangnick, zuletzt beim Red-Bull-Konzern angestellt, beim “Doppelpass” von “Sport1”.

Die “Bild” schrieb zudem, dass der deutsche Rekordmeister Interesse an Dayot Upamecano bekunde. “Upa hat am Anfang in Liefering gespielt, dann in Salzburg und zwei Jahre später in Leipzig, dass die Bayern diesen Spieler gut kennen, davon kann man mal ausgehen”, erklärte Rangnick, der im Franzosen Qualitäten für den FC Bayern sehe: “Rein physisch, das haben die Bayern auch in den direkten Duellen gesehen: weglaufen tut ihm niemand. Dass er vielleicht im Spiel nach vorne noch den ein oder anderen Risiko-Ball zu viel drin hat, das wird er sicherlich in den nächsten Jahren noch lernen.”

Wie der 22-jährige Verteidiger im kommenden Sommer entscheidet, hänge aber nicht nur von den finanziellen Faktoren ab. “Ich habe Upa und seine Familie über viele Jahre kennengelernt, die treffen nicht nur Entscheidungen, die vom Image her für sie gut klingen, sondern sie treffen Entscheidungen nach dem Gefühl, was ist für den Spieler selber am besten”, so Rangnick. Bei RB Leipzig steht Upamecano noch bis 2023 unter Vertrag.

adk 15 November, 2020 13:00