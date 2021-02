RB Leipzig hat den Upamecano-Nachfolger gefunden und erzielt Einigung

RB Leipzig ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Dayot Upamecano, der den Verein im Sommer wohl verlassen wird, fündig geworden. Für einen Transfer von Mohamed Simakan soll sogar schon eine Einigung stehen.

Der 20-Jährige spielt noch in seiner französischen Heimat bei Racing Strassburg. Laut “Sky” haben sich die beiden Klubs über einen Wechsel des jungen Verteidigers im Sommer verständigt. Demnach zahlt RB Leipzig für Simakan eine Ablöse in Höhe von rund 15 Mio. Euro.

Der junge Abwehrspieler ersetzt wohl Dayot Upamecano, der dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 40 bis 45 Mio. Euro im Sommer wechseln kann. Bayern-Boss Rummenigge bestätigte das Interesse am französischen Nationalspieler am Montag erneut, betonte aber, dass auch andere Vereine wie Liverpool und Chelsea am Noch-Leipziger dran seien.

psc 1 Februar, 2021 17:50