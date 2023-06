Real Madrid schöpft bei Alphonso Davies Hoffnung

Real Madrid buhlt aktiv um Bayern-Verteidiger Alphonso Davies und ist offenbar nicht chancenlos.

Laut "Marca" wurden Vertreter der Madrilenen bereits zweimal in München vorstellig und haben ihr Interesse am 22-jährigen Linksverteidiger deponiert. Alphonso Davies soll nach Möglichkeit Ferland Mendy ersetzen, der klubintern als zu verletzungsanfällig und als zu wenig zuverlässig gilt.

Ein kategorisches "Nein" haben die Real-Verantwortlichen offenbar nicht kassiert. Der Berater von Davies kündigte zuletzt an, dass man mit einer ursprünglich aufgegleisten Vertragsverlängerung nach den Unsicherheiten in der sportlichen Führung warten wird. Der Nationalspieler ist vertraglich aktuell noch bis 2025 an die Bayern gebunden.

psc 6 Juni, 2023 10:49