Real Madrid will für Michael Olise 165 Mio. Euro zahlen

Michael Olise hat sein Können im Hinspiel des Champions League-Spiels des FC Bayern bei Real Madrid einmal mehr eindrücklich unter Beweis gestellt. Für Real-Präsident Florentino Perez war der Auftritt das letzte Puzzlestück das noch gefehlt hat, um alle Hebel in Bewegung zu setzen, den französischen Nationalspieler zu verpflichten.

Bereits in diesem Sommer soll es soweit sein, wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk nun berichtet. Demnach ist Perez bereit, rund 160 bis 165 Mio. Euro für den Topstürmer zu bieten. Die Erfolgsaussichten sind aber erst einmal minim: Die Bayern haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Olise zurzeit unverkäuflich ist.

Die prägnanteste Aussage machte Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeness zuletzt auf dem KI-Festival data:unplugged. «Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fussball spielen», meinte er da auf die Personalie Olise angesprochen. Zuvor war die Rede davon, dass der FC Liverpool aus der Premier League tatsächlich sogar die angesprochenen 200 Mio. Euro bieten könnte.

Vorläufig steht Olise in München bis 2029 unter Vertrag – und dies ohne festgelegte Ausstiegsklausel. Der Angreifer fühlt sich in der Mannschaft, im Verein und in der Stadt sehr wohl, wie von verschiedenen Seiten schon mehrfach berichtet wurde.

Vielmehr denke Sportvorstand Max Eberl sogar schon über eine Vertragsverlängerung mit dem früheren Crystal Palace-Profi nach.