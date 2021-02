Real-Profi Toni Kroos spricht über Ankunft von David Alaba

Real Madrid ist der ganz grosse Favorit im Werben um David Alaba. Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos spricht jetzt über die mögliche Ankunft des 28-Jährigen im Santiago Bernabeu.

Diversen Quellen zufolge hat Alaba mit den Madrilenen bereits so etwas wie eine Einigung erzielt. Offiziell ist allerdings noch nichts und in der vergangenen Woche betonte der Österreicher auch, dass verschiedene Möglichkeiten und Offerten bestehen. Real-Profi Toni Kroos ist überzeugt, dass die potentielle Verstärkung die notwendigen Eigenschaften mitbringen würde, um sportlich in Madrid zu bestehen: “Den Namen Alaba habe ich auch schon in Verbindung mit Real Madrid gelesen, aber ich habe jetzt keine Informationen dazu. Wenn man Stammspieler bei Bayern ist, dann bringt man die sportliche Qualität definitiv mit, um auch bei Real Madrid zu spielen. Das ist ja klar, aber was da am Ende draus wird, werden wir sehen.”

Allerdings brauche es laut Kroos eben nicht nur sportliche Qualität, um im Starensemble der Spanier zu bestehen: “Hier brauchst du Qualität, dass du körperlich da bist, dass der Kopf in vielen Situationen mitmacht, auch wenn es mal nicht so funktioniert. Da braucht man mehr als nur sportliche Qualität.”

psc 22 Februar, 2021 14:21