Real will Alaba Gehaltswunsch erfüllen

Den jüngsten Äusserungen nach zu urteilen wird David Alaba den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Nur wohin? Angeblich will Real Madrid den finanziellen Ansprüchen des Defensivspezialisten gerecht werden.

In wenigen Tagen darf David Alaba Vertragsverhandlungen mit anderen Klubs beginnen – und das ohne den FC Bayern explizit darüber zu informieren. Die Zusammenarbeit läuft nach zwölf Jahren aus und es ist mit der Zeit immer konkreter geworden, dass Alaba nach einer neuen Herausforderung strebt.

Zur Folge hatte der Gesprächsstillstand in den letzten Wochen allerhand Spekulationen. Inzwischen nimmt Alabas Wechsel mehr und mehr Konturen an. Dem englischen “The Athletic” zufolge führt Real Madrid das Rennen um den polyvalenten Verteidiger an.

United ist bei diesem Gehalt raus

Vielmehr seien die Königlichen gewillt, die Gehaltsforderungen zu erfüllen. Rund 20 Millionen Euro soll sich der Wiener vorstellen. Zu viel für den FC Bayern, und offenbar auch zu viel für Manchester United. Bei einem derart hohen Salär wäre der englische Rekordmeister nicht mehr unter den Bietenden, heisst es.

In der letzten Zeit sollen sich zwar etliche Grossklubs nach dem 28-Jährigen erkundigt haben. Als Wunschliga gilt jedenfalls nach wie vor die spanische LaLiga. Kein Wunder also, dass sich Real in der Pole Position befinden soll.

