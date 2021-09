Lewandowski macht eine klare Ansage an Erling Haaland

Erling Haaland wird mitunter als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Vorläufig wird der 33-jährige Pole seinen Platz allerdings nicht räumen.

Dies macht Lewandowski anlässlich der Auszeichnung mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze der vergangenen Saison klar. “Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen”, sagt der Torjäger in einer Medienrunde und führt aus, dass er sich beim FC Bayern pudelwohl fühlt: “Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen.” Deshalb sei er zurzeit “zu 100 Prozent auf Bayern München fokussiert, ich denke an nichts anderes als an meine Mannschaft.”

Sein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Lewandowski kann sich aber auch vorstellen noch länger in der Allianz Arena aufzulaufen: “Das Alter, das sind nur Zahlen. Ich fühle mich sehr gut, habe die besten Werte, die ich je hatte. Ich weiss, dass ich mit meinem Körper noch Jahre auf Top-Niveau spielen kann. Ich bin wie guter Wein und hoffe, dass ich noch besser werde.” Möglichen Nachfolgern wie Haaland macht er eine eindeutige Ansage: “Ich bin immer noch da – und ich werde noch lange hier sein!”

psc 21 September, 2021 16:50