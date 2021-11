Lewandowski-Enthüllung beim FC Bayern: “Es war in letzter Zeit nicht einfach für mich”

Robert Lewandowski schiesst beim FC Bayern weiterhin Tore am Laufmeter. Im Klub steht er in dieser Saison bereits wieder bei 23 Toren. Dennoch spricht der polnische Torjäger nun über Schwierigkeiten, die er zuletzt hatte.

Zwei Gründe führt Lewandowski an, weshalb ihm in München zuletzt nichts in den Schoss fällt. “Bei Bayern war es in letzter Zeit nicht einfach für mich, Torchancen oder einen Platz auf dem Spielfeld zu finden. Wenn man mit sechs Offensivspielern spielt und der Gegner sehr defensiv ist, ist es für einen Stürmer nicht einfach”, sagt der 33-Jährige auf einer Pressekonferenz bei der polnischen Nationalmannschaft.

Angesichts der nach wie vor phänomenalen Torquote eine eher überraschende Aussage, zumal Lewandowski nur in drei von insgesamt 17 Spielen für seinen Verein nicht traf. Der Stürmer ist aber nicht ganz zufrieden, wie er derzeit ins Spiel des Rekordmeisters eingebunden ist: “In den letzten Spielen hat es eine Weile gedauert, bis ich einen Platz gefunden und den Ball bekommen habe. Es gab Spiele, in denen ich in den ersten 20 Minuten nicht viele Bälle bekommen habe.”

Der Angreifer hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst und seine Teamkollegen. Früher oder später komme er zwar immer zu Chancen, aber er brauche mitunter Geduld: “Ich finde es nicht so einfach. Für mich ist es auch manchmal schwierig. Ich musste mich zuletzt richtig tief fallen lassen, um Bälle zu bekommen.”

