Lewandowski nennt Anwärter für seine Nachfolge beim FC Bayern

Robert Lewandowski gibt im Angriff des FC Bayern nach wie vor den Ton an und will dies laut eigener Aussage auch noch einige Jahre tun. Dennoch nennt er schon jetzt einige Kandidaten, die ihn dereinst beerben könnten.

Im Gespräch mit “Sport 1” betont der mittlerweile 32-jährige Pole noch einmal, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt und sich die Frage nach seiner Nachfolge zurzeit noch nicht stellt: “Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten. Das kann ich sagen, wenn ich ein bisschen älter bin. Es ist noch ein bisschen zu früh.”

Der frisch gebackene Weltfussballer des Jahres bewies seine Qualitäten in dieser Woche auch an der Klub-WM, wo er mit einem Doppelpack gegen Al-Ahly massgeblich zum Finaleinzug der Bayern beisteuerte.

Ein wenig lässt er sich dann doch in die Karten blicken, wenn es um die Frage seiner eigenen Nachfolge beim deutschen Rekordmeister geht: “Allgemein, wenn wir über Stürmer in der Bundesliga sprechen, gibt es drei oder vier richtig gute.” Lewandowski wird noch etwas konkreter: “Wenn wir nach Frankfurt schauen oder zur Borussia Dortmund, da gibt es Spieler, die viele Tore schiessen können, aber auch interessant sind, weil sie Zweikämpfe gewinnen. Das ist wichtig für die Mannschaft.” Der Torjäger dürfte insbesondere Erling Haaland und André Silva ansprechen. Beide sind deutlich jünger als er und könnten für die Münchner in Zukunft sehr wohl zum Thema werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich die Frage allerdings noch nicht. Lewandowski ist noch bis 2023 an den deutschen Krösus gebunden und deutete in der Vergangenheit bereits an, dass er sich eine nochmalige Vertragsverlängerung vorstellen kann.

psc 9 Februar, 2021 16:51