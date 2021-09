Robert Lewandowski holt sich einen weiteren Bundesliga-Rekord

Robert Lewandowski trifft für den FC Bayern weiter wie am Fliessband. Gegen den VfL Bochum (7:0) war der Pole erneut erfolgreich.

Der FC Bayern fegte am Samstagnachmittag den VfL Bochum mit sagenhaften sieben Toren aus der Allianz Arena. Robert Lewandowski erzielte in der 61. Spielminute das zwischenzeitliche 6:0 und sicherte sich damit einen neuen Rekord in der Bundesliga.

Der 33 Jahre alte Mittelstürmer der Münchner trifft als erster Spieler der Bundesliga-Historie in 13 Heimspielen in Serie. Bisher teilte er sich den Rekord noch mit Gerd Müller und Jupp Heynckes (je 12). In der laufenden Saison steht der Weltfussballer des vergangenen Jahres wettbewerbsübergreifend gar schon bei elf Toren aus sieben Pflichtspielen.

adk 18 September, 2021 17:27