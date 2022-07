Robert Lewandowski nach wie vor PSG-Wunschoption

Paris Saint-Germain soll sich weiterhin Hoffnungen auf einen Transfer von Robert Lewandowski machen. Der Superstar vom FC Bayern geniesst für die vorderste Reihe weiterhin Priorität.

Robert Lewandowski steht auf der Wunschliste von Paris Saint-Germain für Verstärkungen in der Sturmreihe weiterhin ganz oben. Laut der “L’Equipe” will PSG deshalb den FC Bayern davon überzeugen, den Superstar statt an den FC Barcelona lieber an die Seine zu transferieren.

Deutschlands Eliteklub will Lewandowski aber überhaupt nicht abgeben. Die Münchner Bosse halten an ihrem in der Öffentlichkeit präsentierten Mantra fest und kommunizieren schon seit etlichen Wochen, dass Lewandowski nicht abgegeben werden soll. Ab einer Summe von 50 Millionen Euro soll der FC Bayern aber gesprächsbereit sein.

PSG ist bei Lewandowski ohne Chance. Der 33-Jährige hatte schon mehrfach betont, dass er in diesem Sommer unbedingt nach Barcelona wechseln möchte.

“Wir respektieren Bayern. Sie wissen, dass wir ein Angebot für ihn gemacht haben und auf eine Antwort warten. Mal sehen, ob sie positiv ist. Wir sind dem Spieler für seine Bemühungen dankbar”, sagte Barça-Boss Joan Laporta vor wenigen Tagen.

aoe 9 Juli, 2022 12:17