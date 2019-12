Lewandowski wird nach Spiel am Samstag operiert

Bayerns Torjäger Robert Lewandowski nimmt den notwendigen operativen Eingriff an der Leiste direkt nach dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg vor.

Dies hat Bayern-Coach Hansi Flick am Freitag bestätigt: “Robert wird direkt nach dem Spiel am Samstag operiert. In der Situation, in der wir sind, sind wir froh, dass er dabei ist. Wir wollen da keine Zeit verlieren. Alles andere muss der Verlauf zeigen. Ich glaube, dass er zehn bis vierzehn Tage pausieren wird.” Lewandowski hat schon eine ganze Weile Probleme mit der Leiste. Den Eingriff hat er nun allerdings lange aufgeschoben. Direkt zu Beginn der Winterpause wird er ihn nun also durchführen lassen.

psc 20 Dezember, 2019 14:27