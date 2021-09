Jetzt schwärmt Lewandowski von Erling Haaland

Erling Haaland ist neben Robert Lewandowski der absolute Topstürmer in der Bundesliga. Der polnische Bayern-Star hat höchsten Respekt vor seinem jüngeren Kollegen.

Dies lässt Lewandowski in einem Interview mit dem “kicker” durchblicken. Dort bezeichnet der 33-Jährige Haaland als “Superstürmer”, der “grosses Potenzial” habe. Der junge Norweger zeichne sich durch seine “grosse Lust” aus: “Er ist sehr hungrig auf Tore und will immer mehr”, betont Lewandowski. Mitunter wird der 21-jährige Dortmunder als möglicher Nachfolger des Bayern-Torjägers ins Spiel gebracht. Bei der Übergabe des “Goldenen Schuhs” liess der Lewandowski eindeutig durchblicken, dass er noch lange nicht daran denkt, seinen Posten in München zu räumen.

Auch vor anderen Stürmer hegt er derweil grossen Respekt: “In England gibt es Harry Kane. Karim Benzema von Real Madrid ist noch immer in Topform, als Torjäger und mit seiner Spielweise. Romelu Lukaku von Chelsea zeichnet eine unheimliche Kraft aus.” Zudem hat er “allergrössten Respekt” vor den Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Beide hätten “sehr viel für den Fussball getan. Und sie tun es weiterhin. Sie sind grosse Spieler”.

Auch sein eigenes Licht will Lewandowski aber nicht unter den Scheffel stellen. Aktuelle sehe man wohl den “komplettesten Lewandowski”, führt er aus. Er habe auch gelernt “in verschiedenen Systemen und Spielstilen” zu spielen. “Ich wollte überall stark sein, mit dem rechten Fuss, dem linken, im Kopfball. (…) Ich wollte ein Stürmer sein, der alle Varianten beherrscht.”

psc 23 September, 2021 10:53