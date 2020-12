Würfel gefallen: Robert Lewandowski ist Weltfussballer 2020

Die Würfel sind gefallen: Robert Lewandowski wird von der FIFA wie erwartet zum besten Fussballer des Jahres 2020 gewählt.

Der polnische Torjäger gewann mit dem FC Bayern in diesem Kalenderjahr das Triple und war mit Toren in allen drei Wettbewerben massgeblich an den grossen Erfolgen beteiligt. Lewandowski setzt sich gegen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi durch, die die weiteren Plätze belegen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde am Donnerstagabend am Flughafen in München gesichtet, um dem Torjäger die “TheBest”-Trophäe persönlich zu übergeben. Damit verriet er das Wahlergebnis bereits einige Minuten bevor die Award-Show, die aus Zürich gestreamt wird, überhaupt begonnen hat.

Gewählt wurde Lewandowski von den Nationaltrainern, Kapitänen der Nationalmannschaften, rund 200 Journalisten und Fans im Online-Voting.

psc 17 Dezember, 2020 18:52