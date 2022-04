Robert Lewandowski stellt 2 Forderungen für Verlängerung beim FC Bayern

Übereinstimmenden Berichten zufolge weilt Berater Pini Zahavi am Donnerstag in München und spricht dort wegen der möglichen Vertragsverlängerung von Robert Lewandowski mit den Bayern-Verantwortlichen. Der Israeli trägt zwei konkrete Forderungen des Torjägers an die Klubbosse.

Derzeit ist Lewandowski noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Laut einem Bericht der Münchner “tz” fordert er in München einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2025. Berichten zufolge möchte der deutsche Rekordmeister vorerst nur bis 2024 verlängern. Auch das Gehalt wird offenbar zum Knackpunkt: Demnach will der 33-Jährige noch einmal eine Erhöhung seines aktuellen Jahressalärs von rund 24 Mio. Euro erwirken. Auch dies könnten ihm die Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic verweigern.

In den zwei zentralen Punkten der Verhandlungen gibt es also scheinbar gegensätzliche Ansichten. Der FC Barcelona verfolgt den Verlauf der Gespräche sehr genau und hofft zu profitieren: Die Katalanen würden den Topstürmer nur zu gerne bereits in diesem Sommer aus München loseiesen.

