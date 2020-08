Rückkehr in DFB-Elf? Das sagt Thomas Müller

Durch die starken Leistungen in den letzten Monaten wird mancherorts die Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft gefordert. Nun äussert sich der 30-Jährige dazu.

Der frisch gebackene Triple-Gewinner beschäftigt sich momentan nicht wirklich mit einer Rückkehr in die DFB-Elf, wie er am Rande eines Sponsoren-Termins festhält. “Natürlich ist in den letzten Monaten aufgrund des mannschaftlichen Erfolgs und meiner Rolle darin diese Nationalmannschaftsfrage wieder aufgetaucht. Aber es wurden von allen Seiten relativ klare Aussagen getätigt”, so Müller. Deswegen gebe es “keinen neuen Stand und es ist für mich aktuell auch kein Thema.”

Jogi Löw hatte beim Aufgebot für die Nations League, wo Deutschland im September auf Spanien und die Schweiz trifft, erklärt, dass Müller in seinen Gedanken keine Rolle spiele. Er sei jedoch “der Allerletzte”, der eine Entscheidung nicht revidieren würde, “wenn Zeitpunkt X kommt”. Ein Hintertürchen könnte für Müller also offen bleiben.

psc 27 August, 2020 15:59