Wie “Transfermarkt”-Reporter Manuel Veth twittert, ist zwar noch nichts konkret, aber entsprechende Gedanken soll es geben. Möglicherweise verfügen die Münchner auch über eine Rückkaufoption. Renato Sanches wechselte vor zwei Jahren für 20 Mio. Euro zum OSC Lille, wo er in dieser Saison am Erringen des Meistertitels beteiligt war. Sein Vertrag läuft noch für zwei weitere Jahre.

Zurzeit kommt der Mittelfeldspieler für Portugal an der Europameisterschaft zum Einsatz.

Some rumours about Renato Sanches to return to #Bayern. It’s still in the early stages but, personally, based on his development I would love to see him back in Munich. It feels like unfinished business by both parties

— Manuel Veth (@ManuelVeth) June 21, 2021