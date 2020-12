Rummenigge: “Ab Januar darf Alaba bei neuem Klub unterschreiben”

Eine Vertragsverlängerung von David Alaba beim FC Bayern scheint ob der aktuellen Umstände unwahrscheinlich. Ob seine Spur zu Real Madrid führt? Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezieht nochmals Stellung.

Bislang hat David Alaba keine Unterschrift unter das Vertragsangebot gesetzt, dass ihm der FC Bayern gemacht hat. Der Österreicher wird laut spanischen Medien vermehrt mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht und es scheint gar nicht unwahrscheinlich, dass er dort schon bald unterschreibt.

“Wir haben viele Gespräche geführt. Wir wollten bis Ende Oktober eine Antwort. Das wurde nicht angenommen. Das ist der Stand der Dinge”, sagte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der Münchner, am Sonntag im “Sport1-Doppelpass” und fügte an: “Ob ein weiteres Gespräch stattfinden wird, das weiss ich ehrlich nicht. Das was Bayern ihm als Angebot gemacht, war mehr als honorig und wertgeschätzt. Aber das Angebot wurde nicht angenommen. Auch der FC Bayern leidet unter Corona.”

Moderater Thomas Helmer fragte Rummenigge, ob an den Gerüchten etwas dran sein. Dazu meinte der Funktionär der FC Bayern: “Ich kenne die Gerüchte nicht. Ab 1. Januar darf er laut Regel einen Vertrag bei einem neuen Verein unterschreiben.” Es klingt also so, dass sich der deutsche Rekordmeister langsam aber sicher damit abfindet, dass der 28-jährige Verteidiger schon bald woanders unterschreibt, um nach Vertragende im kommenden Sommer fortzuziehen.

adk 20 Dezember, 2020 17:15