Rummenigge: “Beim Thiago-Abschied kamen die Tränen”

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat Einblicke in den Abschiedstag von Thiago Alcantara in München gegeben und verraten, dass dabei die Tränen geflossen sind.

Nach langem und hin her ist der Transfer von Thiago zum FC Liverpool nun endlich über die Bühne gegangen. Der FC Bayern kam dem Wunsch des Spaniers nach, mit 29 Jahren nochmal eine neue Herausforderung annehmen zu dürfen.

“Der Transfer ist am Donnerstag final abgewickelt worden. Als ich zehn Minuten später in die Garage kam, stand er an dem Platz, wo ich immer parke. Er ist auf mich zugekommen, hat mich in den Arm genommen und geweint, fünf Minuten geweint und hat nur gesagt. Dankeschön, dass ihr das gestattet habt”, offenbarte Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag bei “Sky90”.

Der Mittelfeldspieler verabschiedete sich nach sieben erfolgreichen Jahren in München zum FC Liverpool, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschrieb.

adk 20 September, 2020 15:08