Rummenigge hofft auf Coutinho-Steigerung

Noch konnte Neuzugang Coutinho seit seinem Wechsel zum FC Bayern im letzten Sommer nicht restlos überzeugen. Abgeschrieben ist der Brasilianer aber noch keineswegs.

In den entscheidenden Wochen soll sich der 27-jährige Spielmacher nun in Szene setzen, wenn es nach Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge geht. “Wir müssen jetzt hoffen, dass er in den entscheidenden Wochen, die jetzt beginnen, ein wichtiger Faktor wird, der dazu beiträgt, dass wir Titel gewinnen”, sagt dieser in der “Bild”. Von den Qualitäten von Coutinho ist er nach wie vor überzeugt: “Wir glauben alle, dass er ein überragender Fussballer ist, das sehen wir im Training und manchmal auch im Spiel. Alle versuchen ihm zu helfen, der Trainer, die Mitspieler.”

Mitunter mache der Nationalspieler einen etwas gehemmten Eindruck. In München lebt die Hoffnung, dass er dies in den kommenden Wochen ablegen kann. Die Bayern besitzen für den von Barça ausgeliehenen Profi eine Kaufoption in Höhe von 120 Mio. Euro. Die Katalanen scheinen aber gewillt, Coutinho auch zu einem niedrigeren Preis abzugeben.

psc 24 Februar, 2020 16:08