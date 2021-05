Rummenigge huldigt Lewandowski: “Ein Fussball-Gott!”

Robert Lewandowski erzielte beim 2:2 des FC Bayern gegen den SC Freiburg seinen 40. Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison. Der Pole zog damit gleich mit Gerd Müller. Von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gibt es Lob.

In der 26. Spielminute verwandelte Robert Lewandowski einen Penalty, der sein 40. Tor in einer Bundesliga-Saison markierte. Zuvor waren so viele Treffer Gerd Müller in der Saison 1971/72 gelungen. Und genau deshalb gedachte Lewandowski bei seinem Jubel der Bayern-Legende. Beim Jubeln zog er sein Jersey hoch, zeigte ein T-Shirt mit Porträt von Müller und der Aufschrift “4EVER GERD” (“Für immer Gerd”). Vor der Ersatzbank bildeten seine Teamkollegen und die Betreuer ein Jubel-Spalier für den Weltfussballer.

“Thomas Müller und einige andere Spieler haben die Idee gehabt und das dann auch dementsprechend durchgezogen”, erklärte Trainer Hansi Flick. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte derweil der “Bild am Sonntag”: “Ich habe geglaubt, das ist ein Rekord für die Ewigkeit, aber heute hat er ihn eingestellt. Den Torchancen entsprechend hätte er ihn sogar noch überholen können, aber wahrscheinlich macht er das dann nächste Woche. Gerd Müller ist ein Fussball-Gott und seit heute ist Robert Lewandowski auch ein Fussball-Gott!”

adk 16 Mai, 2021 10:38