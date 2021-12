Rummenigge möchte Inter-Stürmer Lautaro Martinez beim FC Bayern sehen

Karl-Heinz Rummenigge ist im Sommer von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern zurückgetreten. Entsprechend beteiligt er sich nun auch nicht mehr direkt an Transfers des deutschen Rekordmeisters. Täte er dies weiterhin, würde er gerne Inter-Stürmer Lautaro Martinez in die Allianz Arena holen.

Dies verrät der 66-Jährige im Gespräch mit “tuttosport”. Da betitelt er den argentinischen Torjäger als “sehr starken Spieler”. Der frühere Bayern-Boss gibt allerdings zu, dass er aufgrund seiner Zeit als Spieler bei den Nerazzurri möglicherweise etwas voreingenommen ist. Dies habe ihn in der Vergangenheit vielleicht sogar davon abgehalten, Spieler von dort abzuwerben: “Mein Herz schlägt ein bisschen für Inter. Ich habe immer versucht, keine Spieler von dort zu kaufen.”

Kein Geheimnis (mehr) ist, dass die Bayern auch an Paulo Dybala dran waren. “Bevor Dybala zu Juventus gewechselt ist und noch in Palermo war, haben wir ihn sehr hoch bewertet. Er ist ein ausgezeichnetes Talent, aber er ist in seinen Leistungen zu schwankend”, führt Rummenigge aus.

Als die zwei wichtigsten Transfers während seiner Zeit in München betitelt er Manuel Neuer und Robert Lewandowski. “Lewandowski ist eine lebende Garantie, wie Manuel Neuer im Tor”, schwärmt er.

psc 8 Dezember, 2021 17:14