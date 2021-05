Rummenigge spricht Machtwort über Robert Lewandowski

Robert Lewandowski stand in den vergangenen Wochen immer wieder im Mittelpunkt von Wechselspekulationen. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge spricht nun ein Machtwort.

In der “Bild” findet der 65-Jährige sehr klare Worte. Einen Lewandowski-Transfer schliesst der Bayern-Verantwortliche kategorisch aus: “Klar bleibt der! Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht?” Berater Pini Zahavi sei entgegen anderslautender Berichte auch nicht wegen eines möglichen Wechsels auf die Münchner zugekommen: “Er hat nicht gefragt. Er weiss genau wie der FC Bayern tickt. Wenn der Transfermarkt am 1. Juli öffnet wird es tausende von Gerüchten geben, die auch den FC Bayern betreffen. Wichtig ist, dass die Faktenlage immer pro FC Bayern ist.”

Lewandowski ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Eine Vertragsverlängerung darüber hinaus ist denkbar. In den verbleibenden zwei Bundesliga-Spieltagen in dieser Saison wird er versuchen, den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller (40 Treffer in einer Saison) zu egalisieren oder zu übertreffen.

psc 14 Mai, 2021 10:41