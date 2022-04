Gravenberch- und Mazraoui-Transfers zum FC Bayern so gut wie fix

Nach Angaben des italienischen Transferexperten Alfredo Pedulla sind die Wechsel der beiden Ajax-Profis Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui zum FC Bayern so gut wie perfekt.

Der Italiener berichtet, dass die Bayern für Mittelfeldspieler Gravenberch eine Ablöse von 28 Mio. Euro (plus Boni) zahlen. Einzig bei den Boni soll noch gewisser Gesprächsbedarf zwischen den Klubs bestehen. Die Differenzen dürften aber ausgeräumt werden. Der 19-jährige Niederländer soll in München einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 4,3 Mio. Euro (plus Boni) erhalten. Auf seinen Ajax-Teamkollegen und Rechtsverteidiger Mazraoui wartet beim deutschen Rekordmeister derweil ein Vierjahresvertrag mit einem jährlichen Salär von 4 Mio. Euro. Da sein Vertrag in Amsterdam Ende Juni ausläuft, wird für ihn keine Ablösezahlung fällig.

Die beiden Wechsel könnten schon in Kürze offiziell bekanntgegeben werden.

psc 7 April, 2022 17:51