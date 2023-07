Sadio Mané bedauert seinen Abgang bei den Bayern

Sadio Mané bedauert seinen vorzeitigen Abgang beim FC Bayern.

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft wechselt der senegalesische Angreifer nach Saudi-Arabien und schliesst sich Al Nassr an. Am Montag ist er für den ersten Teil der Medizinchecks in Dubai angekommen. Mané wird einen lukrativen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

Letztlich muss sein Engagement beim deutschen Rekordmeister als gescheitert betrachtet werden, konnte er die hoch gesteckten Erwartungen doch nicht erfüllen. Mané sagt gegenüber "Sky"-Reporter Florian Plettenberg, dass es weh tue, den FC Bayern so zu verlassen: "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Ich weiss, dass ich der Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Das wollte ich allen beweisen. Unabhängig davon wünsche ich dem Klub und den Fans für die Zukunft nur das Beste."

Mané lief für die Münchner in 38 Pflichtspielen auf. Dabei sind ihm 12 Tore und sechs Assists gelungen. Zunächst wollte er den Wechsel nach Saudi-Arabien eigentlich nicht tätigen. Die Bayern-Führung soll dem Stürmer aber trotz Vertrag bis 2025 signalisiert haben, dass er den Verein verlassen darf und sogar soll.

psc 31 Juli, 2023 19:07